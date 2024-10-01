На муфтия Тюменской области напали в его кабинете с молотком

На председателя Духовного управления мусульман Тюменской области, муфтия Зинната Садыкова напали в его рабочем кабинете с молотком и баллоном со слезоточивым газом. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман региона.

Инцидент произошел 30 сентября. Во время происшествия муфтий Зиннат Садыков сумел оказать сопротивление нападавшему и вызвал на помощь сотрудников Духовного управления. Медицинские работники, прибывшие на место, оказали религиозному деятелю необходимую помощь.

Задержанный признался, что направлялся к муфтию с целью отомстить за приверженцев радикальных псевдорелигиозных движений, которые ранее были задержаны в регионе. В качестве орудия он принёс с собой баллончик и молоток.