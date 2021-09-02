На мосту Нижнекамской ГЭС в Челнах 4 сентября движение транспорта будет восстановлено

На мосту Нижнекамской ГЭС в Набережных Челнах уже в 7 утра 4 сентября движение транспорта будет полностью восстановлено. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов сегодня на оперативном штабе, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Все технические и технологические операции будут проведены в проектом режиме. После набора прочности бетона 3 сентября будет заасфальтирована пришовная зона. Срок ремонта моста сокращен на неделю за счет применения инновационных материалов», — сказал Ханифов.

Министр также попросил заказчика в следующий раз «подойти более тщательно к организации ремонта с закрытием движения только в ночное время и заблаговременно информировать о запланированных дорожных работах».

Автомобилистов глава Миндортранса попросил ограничить движение по ремонтируемым участкам в часы пик и использовать для объезда альтернативные дороги общего пользования.

На оперативном штабе обсудили ход плановой замены аварийного деформационного шва на 27 опоре низового пролета моста.

Ремонтные работы начались 27 августа. Длина шва составляет 8,5 метра, высота — 30 см.

При монтаже конструкции шва применена специализированная высокотехнологичная смесь. Ожидание набора прочности смеси — трое суток со дня ее укладки. Деформационный шов изготовлен российским производителем. Расчетный срок его службы составляет до 25 лет.

Основной объем работ пришелся на нижнюю часть моста. Здесь рабочие укрепили четыре балки, демонтировали аварийный шов, смонтировали новый деформационный шов, установили опалубку конструкции для заливки технологической смеси.

Кроме того, при подготовке моста к эксплуатации в осенне-зимний период дорожники выполнили ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия низового пролета общей площадью 683 кв. метра.