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Общество 21 марта 2024 19:53

На мосту «Миллениум» в Казани установят спецтехнику — движение будет ограничено

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В Казани ограничат движение по мосту «Миллениум». Причиной станет установка спецтехники, сообщает мэрия столицы Татарстана.

Проезд будет частично закрыт в направлении улицы Вишневского. Срок ограничения — с 22.00 22 марта по 5 утра 23 марта.

#ограничение #мост миллениум
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