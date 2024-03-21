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На мосту «Миллениум» в Казани установят спецтехнику — движение будет ограничено
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В Казани ограничат движение по мосту «Миллениум». Причиной станет установка спецтехники, сообщает мэрия столицы Татарстана.
Проезд будет частично закрыт в направлении улицы Вишневского. Срок ограничения — с 22.00 22 марта по 5 утра 23 марта.
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