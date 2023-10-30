На мосту через Волгу трассы М12 в Татарстане завершилась укладка асфальта

На мосту через Волгу трассы М12 «Восток» в Татарстане завершилась укладка асфальтобетона. Сейчас на сооружении мостовики устанавливают металлическое барьерное ограждение, а затем они приступят к монтажу систем освещения и архитектурно-художественной подсветки, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«Мост располагается на восьмом этапе М12. Всего на этом участке протяженностью более 70 километров уже уложено свыше 1 млн тонн асфальтобетона. Идут работы по монтажу опор освещения, металлического барьерного ограждения, устройству шумозащитных экранов», — отметили в компании.

Длина моста составляет 3362 метра, а ширина — 25 метров. Это самое протяженное сооружение на скоростной дороге. Общий вес металлоконструкций моста достигает 45 тыс. тонн.

Ожидается, что первые машины смогут проехать по нему в конце этого года — одновременно с открытием всей трассы от Москвы до Казани.

Скоростная автомагистраль строится по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.