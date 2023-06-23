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На мосту через Волгу трассы М12 в Татарстане завершается возведение опор
На мосту через Волгу автодороги М12 Москва – Нижний Новгород – Казань в Татарстане завершается возведение опор. Готовы 27 и 28 опоры, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».
«На последней опоре осталось забетонировать ригель. Продолжается надвижка пролетных строений с правого и левого берегов. По графику ее планируют завершить в августе», – отметили в ведомстве.
На восьмом этапе трассы протяженностью 70 км дорожники уложили 10 км верхнего слоя асфальтобетона, приступили к устройству барьерного ограждения и освещения. На левом берегу Волги в Лаишевском районе недалеко от села Егорьево строится АЗС.
На седьмом этапе протяженностью 82 км уложено 7 км верхнего слоя асфальтобетона. Рабочие монтируют опоры освещения и возводят искусственные сооружения. В конце июля на нескольких участках этого этапа начнется тестирование линий освещения.
На мосту через Свиягу и путепроводе через Осипов овраг до конца лета планируется обеспечить технологический проезд и начать укладку асфальтобетона.
Движение по скоростной трассе М12 от Москвы до Казани будет открыто в конце этого года. Чтобы успеть в срок, работы идут круглосуточно.
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