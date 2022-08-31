На мосту через Волгу на трассе М7 в Татарстане появилась архитектурная подсветка

Мост через Волгу на трассе М7 в Татарстане оборудовали архитектурной подсветкой. Работы завершены с годовым опережением графика накануне Дня республики, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Благодаря автоматизированной системе управления, которой оснащен объект, следить за исправностью элементов наружного освещения на трассе можно не только с диспетчерского пульта, но и с помощью мобильных устройств», — отметили в пресс-службе.

Для архитектурного освещения на пролетном строении и опорах моста установлено 1440 светодиодных светильников. Они устойчивы к воздействию динамических и вибрационных нагрузок, климатических факторов.

Мост через Волгу на 777-м километре трассы М7 является одним из самых протяженных в Татарстане — его длина составляет более 1 километра. Десятипролетное сооружение было построено в 1989 году. Свыше 2,2 километра линии электроосвещения установлено на мосту и на подходах к нему.

Фотография пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора».