На мосту через Тойму в Татарстане с 17 марта введут ограничения для большегрузов по весу

На 1032-м километре трассы М7 на мосту через реку Тойма в Татарстане введут ограничения для большегрузов. Об этом сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

«С 17 марта 2026 года движение будет ограничено для транспортных средств массой свыше 20 тонн. Данные меры приняты для обеспечения безопасности и сохранности мостового сооружения», – говорится в сообщении.

Водителей просят соблюдать установленные дорожные знаки и заранее планировать свои маршруты с учетом ограничений.