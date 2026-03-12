news_header_top
Общество 12 марта 2026 12:59

На мосту через Тойму в Татарстане с 17 марта введут ограничения для большегрузов по весу

На 1032-м километре трассы М7 на мосту через реку Тойма в Татарстане введут ограничения для большегрузов. Об этом сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

«С 17 марта 2026 года движение будет ограничено для транспортных средств массой свыше 20 тонн. Данные меры приняты для обеспечения безопасности и сохранности мостового сооружения», – говорится в сообщении.

Водителей просят соблюдать установленные дорожные знаки и заранее планировать свои маршруты с учетом ограничений.

Новости партнеров