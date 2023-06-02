На мосту через Свиягу в Татарстане начали укладывать асфальтобетон

На мосту через Свиягу в Татарстане дорожники начали укладывать двухслойное покрытие из асфальтобетона. Работы ведутся на 757 км трассы М7 «Волга», сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«Во время капремонта на мостовом сооружении 1996 года постройки специалистам предстоит уложить 5,8 тыс. кв. метров покрытия», — отметили в ведомстве.

На мосту протяженностью 389 метров рабочие уже отремонтировали опоры и усилили пролетное строение. Кроме того, заменили деформационные швы на береговых опорах и нанесли гидроизоляцию для защиты от коррозии.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Специалисты выполняют окраску опор и металлоконструкций пролетного строения. Затем они установят барьерное и перильное ограждения, а также опоры освещения.

На участке продолжается строительство двух надземных пешеходных переходов возле поселков Исаково и Гаврилково, установка шумозащитных экранов протяженностью 2,5 километра.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Реконструкция моста через Свиягу на трассе М7 началась в 2019 году. В 2021 году был построен новый мост протяженностью 390 метров с подходами к нему длиной около 7 километров. Сейчас мостостроители завершают капитальный ремонт старого моста. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на ноябрь.