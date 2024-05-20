На мосту через реку Мензеля на трассе М7 в РТ началось устройство мостового полотна

На мосту через реку Мензеля, расположенному на 1103-м километре трассы М7 «Волга», рабочие приступили к устройству мостового полотна. Трехпролетный мост протяженностью 160 метров возводят в Мензелинском районе РТ на скоростном маршруте Казань — Екатеринбург — Тюмень.

«Мостостроители возвели опоры, собрали металлическую конструкцию пролетного строения, надвинули ее на опоры моста, смонтировали деформационные швы и начали устройство мостового полотна. На проезжую часть напылили гидроизоляцию», — говорится в сообщении пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора».

Сейчас также проводятся работы по устройству сопряжений насыпи земляного полотна с опорами моста. Затем дорожники уложат двухслойное покрытие из асфальтобетона.

Кроме того, на мосту установят водоотводные лотки, смонтируют освещение, установят барьерное и перильное ограждения, дорожные знаки и нанесут разметку.

После того, как движение переведут на правую часть моста, строители демонтируют старое искусственное сооружение 1980-го года постройки. Далее начнется строительство левой части мостового сооружения. После завершения работ мост расширится с двух до четырех полос.

Реконструкция участков с 1051-го по 1155-й километр и с 1161-го по 1166-й километр трассы М7 в Татарстане ведется в рамках строительства скоростного маршрута Казань — Екатеринбург — Тюмень. Их общая протяженность составляет 96,5 километра.

На участке будет расширено количество полос с двух до четырех, построено и реконструировано 11 транспортных развязок и путепроводов. Предусмотрено также строительство шести мостов разных классов и 19 надземных пешеходных переходов.