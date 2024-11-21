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На мосту через Мелекеску в Татарстане началась укладка асфальта
В Тукаевском районе Татарстана завершается строительство моста через реку Мелекеску — дорожники приступили к укладке асфальта. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», пишет газета «Челнинские известия».
«За несколько месяцев строители поставили опоры, смонтировали пролеты, сделали подходы к сооружению, положили мостовое полотно, обустроили дорожную одежду», — отмечает издание.
Мост расположен в селе Мелекес. Его длина составляет 21,92 метра, ширина — 6,5 метра. Строительство началось в июле этого года.
Национальные проекты в их нынешнем виде запущены в России в 2019 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
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