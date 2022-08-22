На мосту через Мелекеску в Набережных Челнах добавят дополнительные полосы движения

В Набережных Челнах по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» продолжается реконструкция участка автодороги по улице Гостева. На объекте также строят мост через реку Мелекеска с добавлением дополнительных полос движения, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Рабочие выполнили устройство мостового сооружения, резервуара локального очистного сооружения в Замелекесье, насыпи дороги, деформационных швов, сопряжения моста с насыпью, переустройство сетей электроснабжения», – отметили в министерстве.

В настоящее время специалисты обустраивают ливневую канализацию, очистные сооружения со стороны Замелекесья и резервуара локального очистного сооружения со стороны ГЭС.

Кроме того, проводятся работы по созданию дорожной одежды. В частности, ведется укладка подстилающего слоя из песка, основания из щебня и тощего бетона, асфальтобетонной смеси.

Затем рабочие установят бортовой камень, обеспечат гидроизоляцию мостового полотна, установят светофоры и освещение.

Работы проводятся на участке дороги от улицы Аэродромная до Батенчука. Реконструкция автодороги позволит соединить микрорайон Замелекесье с поселком ГЭС.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.