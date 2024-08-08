Рустам Минниханов: Движение по мосту через Каму запустим уже в этом году

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Мост через Каму протяженностью 1,3 км на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов готов на 85%. Сегодня завершилась надвижка пролетного строения, которое соединило оба берега. Работы на объекте идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В торжественном мероприятии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков, начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«За год в республике появляются два моста. Они же не только для региона, а для всей страны. Даже в мечтах у нас такого не было», – заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он отдельно поблагодарил мостостроителей за качественную и быструю работу, отметив, что строительство идет с опережением графика почти на год.

«Мы движение запустим уже в этом году», – подчеркнул Раис Татарстана.

Он также заявил, что развитие транспортной инфраструктуры – является основным и перспективным направлением развития экономики России. При этом дорога в обход Челнов и Нижнекамска даст существенную разгрузку существующей дороге, которую из-за большого потока и отсутствия дублеров не могли даже закрыть на ремонт.

«Мы живем в непростое время, и у нас должны быть дороги дублеры. Поэтому проект решает в том числе и вопросы безопасности», – заключил Минниханов.

Следующим этапом строительства моста станет опускание пролетного строения на опорные части. Это трудоемкий процесс, который завершат в октябре 2024 года.

Видео: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»