На мосту через Каму в РТ началось устройство противогололедного комплекса

На мосту через Каму строящегося обхода Нижнекамска и Набережных Челнов началось устройство автоматического противогололедного комплекса. Он поможет предотвратить и устранить зимнюю скользкость на дорожном покрытии, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Строители уже вмонтировали в покрытие 80 закладных труб и 70 клапанных панелей из 271 предусмотренных проектом. Они также устанавливают лотки для дальнейшего устройства трубопровода. К устройству самих труб для подачи реагента протяженностью около 3 тыс. метров и 271 форсунки для распрыскивания противогололедного материала специалисты приступят после 25 ноября», — говорится в сообщении.

Противогололедный комплекс имеет специальные датчики, которые фиксируют состояние дорожного покрытия и определяют толщину водяной пленки, концентрацию противогололедного реагента, температуру покрытия и степень износа верхнего слоя асфальта.

В качестве жидкого противогололедного материала будет применяться реагент на основе формиата калия, который по многим показателям превосходит реагент с хлоридсодержащими компонентами. В частности, он имеет более низкую температуру замерзания, но высокую плавящую способность, обладает хорошей биоразлагаемостью.

Мост протяженностью 1,3 километра на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов будет самым крупным искусственным сооружением на скоростном маршруте Казань — Екатеринбург. Всего в состав обхода войдут четырехполосная автодорога длиной 81 километр, десять мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях.

Строительство ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Нацпроекты в их нынешнем виде были запущены в России в 2019 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2025 году должны стартовать обновленные нацпроекты.