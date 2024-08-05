На мосту через Каму приступили к устройству барьерного ограждения

Фото: пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Мост через Каму, протяженность которого составляет 1,3 км, строят на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов. Сейчас рабочие приступили к устройству барьерного ограждения, передает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

«Мостостроители устанавливают цоколя под барьерное ограждение. К установке основных элементов удерживающего устройства приступят после укладки асфальтобетонного покрытия», — отмечается в сообщении.

Всего предстоит смонтировать около 3,8 км оцинкованного барьерного ограждения и установить боле 2,5 км перильного ограждения. Все работы по обустройству на мостовом переходе планируется завершить к концу дорожно-строительного сезона.