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На мосту через Каму приступили к устройству барьерного ограждения
Мост через Каму, протяженность которого составляет 1,3 км, строят на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов. Сейчас рабочие приступили к устройству барьерного ограждения, передает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
«Мостостроители устанавливают цоколя под барьерное ограждение. К установке основных элементов удерживающего устройства приступят после укладки асфальтобетонного покрытия», — отмечается в сообщении.
Всего предстоит смонтировать около 3,8 км оцинкованного барьерного ограждения и установить боле 2,5 км перильного ограждения. Все работы по обустройству на мостовом переходе планируется завершить к концу дорожно-строительного сезона.
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