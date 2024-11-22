На мосту через Каму началось устройство электроосвещения

На мосту через Каму строящегося обхода Нижнекамска и Набережных Челнов началось устройство линий электроосвещения, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«На мосту предстоит смонтировать 80 опор и установить светодиодные светильники. Индекс светопередачи таких светильников в три раза выше, чем у классических осветительных приборов, что позволяет в разы увеличить видимость автодороги в темное время суток при меньшей нагрузке на зрение», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Всего на обходе будет смонтировано более 50 км линий электроосвещения. Освещение установят на мостах, путепроводах и транспортных развязках. Оно будет подключено к автоматизированной системе управления наружным освещением. Это позволит сохранять до 50% потребляемой электроэнергии за счет оптимизации графика включения и отключения, регулировки яркости света.

Мост протяженностью 1,3 км на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов станет самым крупным искусственным сооружением на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург.

Всего в составе обхода – четырёхполосная автодорога длиной 81 км, 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях. Его строительство планируется завершить до конца 2024 года.

Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».