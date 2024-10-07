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На мосту через Каму на обходе Челнов началось устройство дорожного покрытия
На мосту через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов началось устройство дорожного покрытия. В целом готовность искусственного сооружения протяженностью 1,3 километра достигла 89%, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Мостостроители приступили к устройству двухслойного дорожного покрытия, где нижний слой выполнят из устойчивой к вибрационным нагрузкам гранитно-литой композиции, а верхний — из щебеночно-мастичного асфальтобетона», — говорится в сообщении.
Работы начались на эстакадной части моста, где дорожники устраивают нижний слой покрытия.
Кроме того, на объекте завершается опускание металлического пролетного строения на опорные части моста. На 12 пролетах эстакадной части уже смонтированы балки и устроен выравнивающий слой. В ближайшие дни специалисты завершат монтаж оставшихся трех пролетов.
На мосту также ведутся работы по устройству сопряжения насыпи земляного полотна с опорами сооружения, по окраске опор и пролетного строения.
Мост через Каму — самое протяженное искусственное сооружение скоростного маршрута Казань — Екатеринбург. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Обход Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 километр включает четырехполосную автодорогу, десять мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять разноуровневых пересечений. Строительство объекта завершится до конца этого года.
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