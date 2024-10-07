На мосту через Каму на обходе Челнов началось устройство дорожного покрытия

На мосту через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов началось устройство дорожного покрытия. В целом готовность искусственного сооружения протяженностью 1,3 километра достигла 89%, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«Мостостроители приступили к устройству двухслойного дорожного покрытия, где нижний слой выполнят из устойчивой к вибрационным нагрузкам гранитно-литой композиции, а верхний — из щебеночно-мастичного асфальтобетона», — говорится в сообщении.

Работы начались на эстакадной части моста, где дорожники устраивают нижний слой покрытия.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Кроме того, на объекте завершается опускание металлического пролетного строения на опорные части моста. На 12 пролетах эстакадной части уже смонтированы балки и устроен выравнивающий слой. В ближайшие дни специалисты завершат монтаж оставшихся трех пролетов.

На мосту также ведутся работы по устройству сопряжения насыпи земляного полотна с опорами сооружения, по окраске опор и пролетного строения.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Мост через Каму — самое протяженное искусственное сооружение скоростного маршрута Казань — Екатеринбург. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 километр включает четырехполосную автодорогу, десять мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять разноуровневых пересечений. Строительство объекта завершится до конца этого года.