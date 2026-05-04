На Москве-реке опрокинулась моторная лодка с пассажирами, сообщает РИА Новости.

Лодка с 10 пассажирами, включая 7 детей, опрокинулась вчера вечером в районе Красногорска. По данным следствия, водитель судна не справился с управлением на повороте, после чего все пассажиры выпали в воду. При этом они были без спасжилетов. В больницу попали 5 детей, однако в настоящее время жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. По одной из версий, опрокидывание случилось из-за слишком большого количества пассажиров – максимально лодка могла вместить лишь 4 человека.