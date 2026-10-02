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Экономика 2 октября 2026 09:54

На Московской бирже разместили первые в России партнерские облигации

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ВЭБ.РФ разместил на Московской бирже первые в России облигации партнерского финансирования. Об этом на круглом столе в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Татарстана сообщила глава АИР Талия Миннуллина.

«Переходя к российской практике, отмечу первую публичную сделку партнерского финансирования: ВЭБ.РФ разместил на Московской бирже первые в России облигации. Особенно отрадно, что в стенах инвестиционного агентства мы обсуждаем это, потому что это финансирование конкретного проекта реального сектора экономики, и это дебютная публичная сделка такого рода», — заявила она.

По словам Миннуллиной, сделка демонстрирует, что партнерское финансирование может использоваться не только для розничных продуктов вроде исламской ипотеки или рассрочки, но и как полноценный инструмент проектного финансирования.

#финансирование #агентство инвестиционного развития рт #эксперимент
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