На Московской бирже разместили первые в России партнерские облигации

ВЭБ.РФ разместил на Московской бирже первые в России облигации партнерского финансирования. Об этом на круглом столе в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Татарстана сообщила глава АИР Талия Миннуллина.

«Переходя к российской практике, отмечу первую публичную сделку партнерского финансирования: ВЭБ.РФ разместил на Московской бирже первые в России облигации. Особенно отрадно, что в стенах инвестиционного агентства мы обсуждаем это, потому что это финансирование конкретного проекта реального сектора экономики, и это дебютная публичная сделка такого рода», — заявила она.

По словам Миннуллиной, сделка демонстрирует, что партнерское финансирование может использоваться не только для розничных продуктов вроде исламской ипотеки или рассрочки, но и как полноценный инструмент проектного финансирования.