На Мосбирже уже 31,1 млн инвесторов: сколько денег они вложили в фондовый рынок

На Московской бирже насчитывается 31,1 млн физлиц, имеющих брокерские счета. Интересно, что эти люди в общей сложности открыли 55,1 млн счетов, при этом сделки заключали всего 3,9 млн частных инвесторов. Такие данные следуют из отчета торговой площадки об итогах работы марта-2024.

Уточняется, что суммарно инвесторы вложили в фондовый рынок за первый весенний месяц 82,2 млрд рублей. Это вдвое больше, чем в марте 2023-го.

Самое большое количество инвесторов зафиксировано в Москве (2,68 млн), Московской области (1,77 млн), Санкт-Петербурге (1,34 млн), Краснодарском крае (1,2 млн), Свердловской области (1,05 млн), Башкортостане (1,05 млн), Татарстане (970 тыс.), Ростовской области (947 тыс.), Челябинской области (822 тыс.), Самарской области (727 тыс.).

По количеству открытых ИИС регионы расположились в топе по следующему: Москва (577 тыс. счетов), Московская область (342,9 тыс.), Санкт-Петербург (278,8 тыс.), Свердловская область (193,6 тыс. счетов), Краснодарский край (186,4 тыс.), Башкортостан (181,6 тыс.), Татарстан (161,1 тыс.), Ростовская область (151,3 тыс.), Челябинская область (143,8 тыс.) и Самарская область (134,3 тыс.).