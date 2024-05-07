На Мосбирже стало на 400 тысяч больше физлиц с брокерскими счетами

По итогам апреля 2024-го на Мосбирже насчитывается 31,5 млн инвесторов (+400 тыс. человек за месяц), сообщает пресс-служба торговой площадки.

Уточняется, что у инвесторов открыто в общей сложности 55,9 млн счетов (+800 тыс. за месяц). При этом сделки на площадке в апреле заключали около 4 млн инвесторов.

Интересно, что суммарно частные инвесторы вложили в фондовый рынок 94,7 млрд рублей за апрель – это максимальная сумма в 2024 году. Уточняется, что большую часть средств вложили в облигации (83,8 млрд рублей).

Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам апреля насчитывается 5,8 млн (+14,1 тыс. за месяц). Оборот на этом счету достиг 272,7 млрд рублей.

Топ-10 регионов по числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже: Москва (2,9 млн), Московская область (1,9 млн), Санкт-Петербург (1,4 млн), Краснодарский край (1,3 млн), Свердловская область (1,1 млн), Республика Башкортостан (1,1 млн), Республика Татарстан (1 млн), Ростовская область (1 млн), Челябинская область (865 тыс.), Самарская область (767 тыс.).

Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (578,7 тыс. счетов), Московская область (343,9 тыс.) и Санкт-Петербург (279,8 тыс.). За ними следуют Свердловская область (193,9 тыс. счетов), Краснодарский край (187,2 тыс.), Республика Башкортостан (181,9 тыс.), Республика Татарстан (161,5 тыс.), Ростовская область (151,5 тыс.), Челябинская область (144,1 тыс.) и Самарская область (134,4 тыс.).