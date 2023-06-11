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На мордовском празднике «Балтай» в Лениногорском районе «нарядили медведей»
В Лениногорском районе Татарстана сегодня прошел мордовский национальный праздник «Балтай», на котором существует традиция «наряжать медведей». Это животное является символом мордовского народа и именно ему посвящены многие их сказки, традиции и обряды, пишут «Лениногорские вести».
На роль медведей выбирают жителей села, причем не случайных. К примеру, раньше ими становились молодые люди, которые собирались уходить в армию — считалось, что это убережет их от неприятностей и принесет удачу.
«В этом году на роль медведей мы выбрали тех, кто оказался самым ловким и быстрым в народной игре „Китерькат“», — рассказал одна из участниц праздника Мария Шалина.
На то, чтобы нарядить медведей, уходит около 2 часов. В это время на поляне народ веселится и гуляет, а затем встает в большой хоровод и танцует вокруг главных героев праздника.
Затем вся шумная процессия идет из леса в село и проходит по всем улицам. В конце праздника начинается раздевание медведя, когда каждый пытается сорвать кленовую веточку и похлестать друг друга на удачу.
Празднику «Балтай» уже более ста лет. Зародился он и празднуется только в селе Мордовская Кармалка Лениногорского района. В этом году на сабантуй приехали гости и участники не только из Лениногорска, но и Бугульмы, Елабуги, Набережных Челнов и Казани.
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