На молодежном форуме «Синең чират» снимут документальные фильмы о семи районах Татарстана

С 19 по 30 августа в городах и районах Татартана пройдет серия масштабных форумов для молодых людей «Синең чират» (Твоя очередь). Участников ждет насыщенная программа, включающая в себя три больших блока: интерактивная, развивающая и культурная программы, сообщает Минмолодежи РТ.

«Серия форумов "Синең чират" — это еще один формат, где мы можем помочь молодёжи со всей республики узнать о всех существующих мероприятиях и возможностях, созданных в Татарстане для них. Мы приглашаем всех желающих посетить наши площадки в семи городах республики», — отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

В каждом городе мероприятия пройдут в три блока:

с 12.00 до 19.00 будут организованы выставки, мастер-классы, фотосессии, карьерные консультации и татарский маркет;

с 12.30 до 18.00 для всех желающих пройдет открытая программа, а для специалистов по работе с молодежью тренинговая программа и практикум;

с 18.00 до 19.00 открытая культурная программа, на которой выступят татарские диджеи с авторской программой.

В рамках развивающей программы пройдет хакатон, участники которого будут разрабатывать сценарии для будущих фильмов о районах. По итогу, наследием форумов «Синең чират» станут семь короткометражных документальных картин о районах республики, которые раскроют идентичность района через людей и события, архитектуру и искусство, историю и легенды, природные места и особенности, профессии и мастеров.

Стартует Форум «Синең чират» в Зеленодольске и далее продолжится в Буинске 21 августа, 23 августа в Бугульме, 24 августа — Набережные Челны, 26 августа – Нижнекамске, 28 августа — Чистополь, 30 августа — Казань.

На форум приглашаются молодые люди и из соседних районов. Вход на форум открыт для всех желающих, регистрация на официальном сайте. На том же портале можно узнать и места проведения.

Форум «Синең чират» реализуется при поддержке федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) и министерства по делам молодежи Республики Татарстан в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» национального проекта «Образование».

Фото: Минмолодежи РТ