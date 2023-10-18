На мокрой дороге в РТ легковушка съехала в кювет и перевернулась, пассажирка в больнице

Авария произошла сегодня на 84-м км автодороги «Казань-Буинск-Ульяновск» в Апастовском районе.

Фото: Очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии, юная автоледи на «Лада Гранта» не справилась с управлением на мокрой дороге и вылетела в кювет, после чего автомобиль перевернулся и снова встал на колеса.

По словам очевидцев, в машине находился еще один человек – пассажирку увезли медики скорой помощи.

Фото: Очевидцы