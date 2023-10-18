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На мокрой дороге в РТ легковушка съехала в кювет и перевернулась, пассажирка в больнице
Авария произошла сегодня на 84-м км автодороги «Казань-Буинск-Ульяновск» в Апастовском районе.
Как сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии, юная автоледи на «Лада Гранта» не справилась с управлением на мокрой дороге и вылетела в кювет, после чего автомобиль перевернулся и снова встал на колеса.
По словам очевидцев, в машине находился еще один человек – пассажирку увезли медики скорой помощи.
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