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Руc Тат
Происшествия 18 октября 2023 19:58

На мокрой дороге в РТ легковушка съехала в кювет и перевернулась, пассажирка в больнице

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Авария произошла сегодня на 84-м км автодороги «Казань-Буинск-Ульяновск» в Апастовском районе.

Фото: Очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии, юная автоледи на «Лада Гранта» не справилась с управлением на мокрой дороге и вылетела в кювет, после чего автомобиль перевернулся и снова встал на колеса.

По словам очевидцев, в машине находился еще один человек – пассажирку увезли медики скорой помощи.

Фото: Очевидцы

Фото: Очевидцы

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