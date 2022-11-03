На могиле писателя Гали Рахима на Старо-татарском кладбище установлена памятная доска

фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

На могиле татарского писателя начала XX века Гали Рахима установлена памятная доска. Ученый похоронен на кладбище в Старо-Татарской слободе Казани.

Выступая на торжественном открытии, директор Института истории им. Ш.Марджани АН РТ Радик Салихов отметил, что личность Гали Рахима по сегодняшний день еще не получила должной оценки.

«В начале XX века он был надеждой татарской культуры и науки. Гали Рахим родился в семье состоятельных татар, получил образование в сфере торговли, но всю свою жизнь посвятил татарской истории, литературе, культуре. В начале XX века он считался одним из прогрессивных татарских писателей», — напомнил Салихов.

Заведующий отделением литературоведения Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Альфат Закирзянов подчеркнул, что Гали Рахим — один из тех, кто внес большой вклад в развитие татарской литературы.

«Его первые драматургические произведения нашли признание в татарском обществе. Затем он приходит в сферу литературной критики, литературоведения. В начале 1920-х годов в сотрудничестве с историком Газизом Губайдуллиным готовит сборник „Материалы из истории татарской литературы“ („Татар әдәбияты тарихыннан материаллар“). Становится известным как один из основателей концепции нового подхода к изучению татарской литературы. Мы и сегодня обращаемся к его трудам», — сказал Альфат Закирзянов.

По словам исследователя истории кладбища Старой Татарской слободы Айдара Гайнутдинова, Гали Рахим изучал надгробия. На этом же кладбище похоронены мама и дедушка писателя.

«Гали Рахим исследовал более шестидесяти надгробных камней. Изучение надгробий времен Казанского ханства в то время считалось подвигом. Он стремился привлечь внимание к истории. Мы видели изученные им надгробия, надписи на них уже стерлись. Благодаря ему эти эпитафии удалось сохранить для истории», — рассказал выступавший.

Емкие и полные философского смысла произведения Гали Рахима сегодня вдохновляют молодое поколение, отметила в своем выступлении заместитель председателя Союза писателей Татарстана Илсияр Ихсанова.

«Наследие его до нас дошло в небольшом объеме, однако каждая его работа обладает глубоким смыслом. Его рассказы можно ставить в пример. В последние годы внимание к его творчеству усилилось. На литературном конкурсе, учрежденном Комиссией по развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан при Президенте РТ, молодая поэтесса Лилия Гибадуллина получила первое место со своей поэмой, посвященной Гали Рахиму», — сказала Ихсанова.

Ведущим торжественного открытия мемориальной доски стал заместитель директора Института истории АН РТ Марат Гибатдинов. После официальной части сотрудник кладбища Роберт хазрат Валиев совершил дуа памяти ученого.