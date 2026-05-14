На Modest Fashion Day представили благопристойную моду семи стран

Фестиваль благопристойной моды «Modest Fashion Day» состоялся накануне в «Пирамиде» в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026». Показ объединил дизайнеров из Малайзии, Индонезии, Марокко, Пакистана, Узбекистана, Туркменистана, а также из Казани, Уфы и Челябинска.

В центре внимания оказались современные интерпретации традиций, фольклорные мотивы и растущий сегмент мужской благопристойной моды. Дизайнеры представили одежду свободного кроя, многослойные решения, отвечающие принципам сдержанной элегантности.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина обозначила основные цели мероприятия. По ее словам, Modest Fashion Day позволяет не только демонстрировать коллекции, но и формировать международную профессиональную среду.

«Благопристойная мода – это целая философия ценностей мусульманского мира. Мы попадаем в международные модные издания, поскольку собираем здесь высокопрофессиональных дизайнеров мира и учимся у них. Мы отбираем коллекции очень жестко, чтобы показать только лучшее. Мы хотим показать, что скромность – это красиво и достойно, а скромные наряды могут быть весьма привлекательными. Через этот проект мы прикасаемся к исламской культуре и культуре разных стран», – сообщила Минуллина.

Говоря о развитии индустрии, Минуллина отметила рост числа представителей легкой промышленности в секторе малого и среднего предпринимательства.

По ее мнению, локальным брендам необходима системная популяризация

«Молодым дизайнерам сложно пробиться в большой мир. У нас не растет хлопок, но современные технологии позволяют создавать качественные искусственные ткани. А национальные особенности, такие как казанский шов, татарские орнаменты и яркая этническая палитра, могут стать источником вдохновения для новых образов», – добавила Минуллина.

Программа открылась женской коллекцией: дизайнеры сделали акцент на сложные драпировки, многослойность и одежду свободного кроя. В каждой коллекции прослеживалось обращение к национальным мотивам – от узнаваемой узбекской палитры хан-атласа до марокканской мозаики.

Заметное место заняли этнические мотивы и ручная работа: вышивка, аппликация, традиционные техники декорирования тканей.

Малазийские участники – основатель и генеральный директор Международной Малазийской палаты моды Джунайдах бинти Ишак и дизайнер бренда Yani BAKHTIAR Ярни бинти Бахтияр подчеркнули универсальный характер направления.

«Мы хотели бы подчеркнуть, что благопристойная мода – она для всех. Это не про религию и не про определенную страну. Каждый человек может увидеть что-то свое и интерпретировать это под себя, это не обязательно должна быть религиозная одежда. Объединять страны и мир в этом движении очень важно, популярность тренда растет, и такие мероприятия нужны», – заявила Джунайдах бинти Ишак.

Высокую оценку от них получили и татарские национальные костюмы.

«Меня больше всего привлекает то, что в этом костюме заключена история и культура Татарстана. Он показывает душу и историю региона. Вышивка, бусины – все это очень красиво. В татарском национальном платье можно увидеть корни народа и его культуру, каждый узор и каждый элемент орнамента это подчеркивают. Я считаю это волшебным», – отметила Ярни бинти Бахтияр.

Стилист и представитель бренда MURSAK из Узбекистана Диёра Рихсиева поделилась настроением перед показом.

«Я очень рада находиться здесь, все проходит прекрасно. Наш бренд вдохновляется солнечным Узбекистаном и нашей культурой. Я придерживаюсь более закрытого стиля и хотела бы развивать именно это направление», – сказала она.

Организаторы подчеркнули, что Modest Fashion Day на площадке КазаньФорум последовательно развивается как международная платформа для диалога дизайнеров, экспертов и байеров.