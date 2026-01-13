news_header_top
Экономика 13 января 2026 14:33

На модернизацию теплохода «Московский-21» выделят почти 26 млн рублей

На модернизацию пассажирского теплохода «Московский-21» выделят почти 26 млн рублей, следует из материалов тендера на сайте госзакупок.

Средства будут направлены на работы по дефектации, ремонту и модернизации теплохода «Московский-21». Судно 1987 года построено на Московском судостроительном и судоремонтном заводе.

Заказчиком модернизации выступает «Флот Республики Татарстан». Ремонт должен быть завершен до 25 апреля этого года включительно.

