На модернизацию теплохода «Московский-21» выделят почти 26 млн рублей

На модернизацию пассажирского теплохода «Московский-21» выделят почти 26 млн рублей, следует из материалов тендера на сайте госзакупок.

Средства будут направлены на работы по дефектации, ремонту и модернизации теплохода «Московский-21». Судно 1987 года построено на Московском судостроительном и судоремонтном заводе.

Заказчиком модернизации выступает «Флот Республики Татарстан». Ремонт должен быть завершен до 25 апреля этого года включительно.