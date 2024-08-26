На модернизацию школьных столовых в Казани потратили 331 млн рублей

В Казани к новому учебному году обновили столовые в 17 школах. На эти цели потратили 331,2 млн рублей. Такие данные на деловом понедельнике озвучила гендиректор Департамента продовольствия и социального питания Рима Мухамедшина.

«Мы транслируем через оформление важность здорового питания, ценность семьи, уважение к труду. Опираясь на прошлый опыт, в этих школах провели оптимизацию производственных площадей цехов. Благодаря сокращению излишних площадей удалось увеличить помещение тех цехов, в которых это площадь необходима», – отметила она.

Всего же с 2019 года, благодаря проведению ремонтных работ и открытию новых школ, количество посадочных мест в столовых Казани увеличилось более чем на 14 тысяч. За это время в строительство и модернизацию пищеблоков вложили более 1,6 млрд рублей: 1,1 млрд – из бюджета республики, 178 млн – Казани, 368 млн рублей предоставил департамент питания.