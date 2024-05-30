На модернизацию сферы теплоснабжения Татарстана направят 8,5 млрд рублей

Инвестпрограммы в сфере теплоснабжения Татарстана за четыре месяца этого года пока лишь частично выполнены по строительству сетей и замене оборудования. Об этом сообщила сегодня первый зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина на рабочем штабе по выполнению инвестпрограмм.

Спикер отметила, что по семи предприятиям проведены вынужденные корректировки планов на 2024 год в соответствии с принятыми тарифно-балансовыми решениями. Еще по двум — АО «Татэнерго» и АО «Нурлатские тепловые сети» — документы направлены на рассмотрение в экспертный совет при Кабмине РТ.

Планы отправлены на доработку из-за целого ряда замечаний. В частности, у АО «Казэнерго» есть недочеты по двум мероприятиям, касающимся реконструкции котельных в части источников финансирования. Есть вопросы к АО «РПО «Таткоммунэнерго» по планируемым предприятием мероприятиям в Менделеевске и Бавлах. Кроме того, есть замечания по мероприятиям, предложенным АО «Альметьевские тепловые сети». Аналогичные претензии и к АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство». Кроме того, к данному предприятию у Госкомитета РТ по тарифам есть вопросы к источникам финансирования планируемых к реализации работ.

«Всего в 2024 году в республике планируется строительство 2,8 км новых сетей, реконструкция и модернизация 53 км, а также частичная замена оборудования, реконструкция и модернизация на источниках выработки тепловой энергии», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Госкомитета РТ по тарифам.

Общий годовой план финансирования инвестпрограмм составляет 8,5 млрд рублей. Главным источником финансирования является тарифная составляющая, на долю которой приходится 4,4 млрд рублей.