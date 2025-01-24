На модернизацию коммунальной инфраструктуры в Татарстане потратят более 3 млрд рублей

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В Татарстане в 2025-м потратят 3,1 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Средства уже предусмотрены в бюджете республики, сообщает Минфин РТ.

По данным министерства, чуть более 1,6 млрд рублей из общей суммы – это средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий», а почти 1,5 млрд рублей – деньги из бюджета РТ.

Отмечается, что все мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры реализуют в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».