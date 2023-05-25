На модернизацию коммунальной инфраструктуры Татарстан направит 8,6 млрд рублей

На модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Татарстан за два года направит более 8,6 млрд рублей. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на заседании Кабинета Министров РТ.

«Состояние объектов коммунального хозяйства является одной из главных проблем отрасли ЖКХ по всей стране. В связи с этим Президентом России Владимиром Путиным дан старт новой программе по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры», – сказал докладчик.

По этой программе Татарстану за два года будет выделено 4,3 млрд рублей. Кроме того, планируется софинансирование из республиканского бюджета и внебюджетных источников, отметил он.

За два года в республике планируется модернизировать 190 объектов коммунальной инфраструктуры, 30 из которых – в этом году, подчеркнул Айзатуллин.

Он уточнил, что планируется построить и реконструировать инженерные сети общей протяженностью 601 км, в том числе 430 км водопровода, 79 км канализации и 92 км сетей теплоснабжения.

По словам министра, подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду выполняется также в рамках республиканских и федеральных программ. В этом году на эти цели предусмотрено 10,1 млрд рублей.