На модернизацию инфраструктуры ЖКХ по федпроекту за шесть лет выделят 4,5 трлн рублей

На реализацию нового федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» до 2030 года будет выделено 4,5 трлн рублей. Об этом на совещании с членами Правительства сообщил Президенту России Владимиру Путину сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

«Там есть один из элементов... Там все важно, но один из элементов очень важен — это модернизация объектов питьевого водоснабжения», — подчеркнул глава государства и поинтересовался, какие задачи планируется достигнуть в этом направлении.

По словам Файзуллина, на проект «Чистая вода» будет выделено порядка 53 млрд рублей федеральных средств. Ведется разработка проектно-сметной документации. Также на реализацию программы будет направлено региональное финансирование.

«2 тысячи объектов всего предполагается у нас завершить в этот шестилетний период», — уточнил министр.

Беседа с членами Правительства была посвящена актуальным вопросам, основной акцент был сделан на запуске новых национальных проектов.

Напомним, что с 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер — от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 44,2 млрд рублей.