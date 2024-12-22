На модернизацию аэропортов России за шесть лет направят 250 млрд рублей

В России на модернизацию аэропортов за шесть лет направят не менее 250 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил по видеосвязи Президент РФ Владимир Путин на открытии дорожных объектов в нескольких регионах, в том числе в Татарстане.

«Правительству поставлена конкретная задача — за шесть лет привести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов. Это более трети аэропортовой сети всей России», — рассказал глава государства.

В результате, по его словам, к 2030 году интенсивность авиасообщения в России должна вырасти в 1,5 раза.

Путин подчеркнул, что нужно активнее наращивать прямое авиасообщение внутри и между регионами, реконструировать региональные аэропорты и аэродромы. «В этой сфере ещё много работы», — заключил он.