«На мировой рекорд ушло 3 года»: татарский ниндзя – о новом виде спорта и Книге Гиннесса

Эльмир Хазеев: «Я хотел показать всему миру, что в Татарстане живут смелые, целеустремленные и талантливые люди»

Фото: стоп-кадр видео

«Почему вышел на гонку с флагом Татарстана? Люблю свою республику»

Эльмир, поздравляем вас с выходом в финал шоу «Суперниндзя». На экране показалось, что вы восприняли эту мини-победу довольно сдержанно. Были уверены, что выйдете в финал?

Спасибо. Сдержанное празднование? Сам по себе я довольно уверенный человек. Эта уверенность пришла ко мне благодаря соревнованиям, в которых я постоянно участвую. В каких только видах спорта не участвовал (смеется). К тому же я был хорошо настроен. Понимал, что могу выйти в финал, и был готов к этому физически и морально.

Как этот результат восприняли близкие?

Близкие и родственники, конечно же, обрадовались. Сразу начали мне звонить, писать и поздравлять. Они очень за меня волновались. Рассказывали, что не могли смотреть сидя. Смотрели гонку стоя и кричали, показывая все свои эмоции.

А как отреагировали на выход в финал в ваших соцсетях? Телефон в вечер выхода выпуска, наверное, разрывался?

Да. В основном, конечно, писали жители Татарстана. Я даже не знаю, откуда они достали номера. Люди находили меня в соцсетях, телефон действительно просто разрывался. В какой-то момент я даже выключил его и лег спать. Но, конечно, я очень рад. Хотел бы сказать большое спасибо за такую поддержку.

Расскажите подробнее, как приняли решение участвовать в проекте. Вам кто-то подсказал, с кем-то советовались?

У меня была такая мечта, я давно хотел принять участие именно в этих соревнованиях. Смотрел на остальных участников и думал, что это вполне возможно. И вот спустя несколько лет я подал заявку и принял участие.

Вы очень выделялись на фоне остальных участников, прежде всего тем, что вышли с флагом Татарстана. Почему выступили именно так?

Потому что я люблю свою республику. И я хотел показать всему миру, что в Татарстане живут смелые, целеустремленные и талантливые люди. В предыдущих выпусках не видел такого, чтобы спортсмены из нашей республики выходили с флагом. Решил это исправить.

«Ниндзя-спорт – официальный вид спорта. У меня на него большие надежды»

Можно ли вас сейчас назвать татарским ниндзя?

Да, я считаю себя татарским ниндзя (смеется). Ведь я дошел до финала такого масштабного экстремального международного шоу.

«У меня была такая мечта, я давно хотел принять участие именно в этих соревнованиях» Фото: предоставлено Эльмиром Хазеевым

Удивило ли вас что-то во время съемок? Расскажите об интересных моментах. Когда они проходили?

Съемки проходили в середине августа в Минеральных Водах. Мне очень понравилось, что нам полностью оплатили перелет и в целом все было включено. Что удивило? То, что съемки проходили в темное время суток – примерно с 8 вечера до 5 утра. А так все понравилось. Все было супер.

Как вам трасса? Говорят, по сравнению с предыдущими сезонами она стала тяжелее и больше нацелена на технику.

Да, трассы с каждым годом становятся все сложнее и сложнее. Мне сказали, что в следующем году она будет еще в два раза тяжелее. Но я бы не сказал, что на отборочном этапе было много силовых препятствий. Они скорее коварные, на которых легко упасть. Направленные на технику и самоконтроль. Наверное, это было мне даже на руку.

Что такое ниндзя-спорт? Давно ли вы с ним познакомились?

Ниндзя-спорт – это уже официальный вид спорта. Познакомился около трех лет назад, когда я учился в Москве, регулярно занимался гонками с препятствиями. Мне это очень нравилось. Я посчитал, что это действительно мой вид спорта, и решил, что хочу погрузиться в него полностью.

Как думаете, у него есть будущее?

Да, я вижу будущее именно у гонок с препятствиями. И у меня большие надежды на этот вид спорта.

«Да, я считаю себя татарским ниндзя. Ведь я дошел до финала такого масштабного экстремального международного шоу» Фото: предоставлено Эльмиром Хазеевым

«Устанавливал рекорд Гиннесса три года. Когда случилось официально, был в шоке»

Поговорим о том, как вы вообще пришли в спорт. С чего вы начинали? Футбол, легкая атлетика, бокс или все сразу?

Помню, как в детстве мама отправила меня в спортивный комплекс в родном Кукморе. Наверное, потому, что я не сидел на месте и постоянно бегал: дома, на улице. Я просто не мог сидеть на месте. Мой самый первый вид спорта – баскетбол. Потом занимался карате, самбо, футболом и боксом. Последним – дольше всего. Именно бокс дал мне физические качества – скорость, силу и выносливость.

Вы настоящий универсал. Как удается все сочетать?

Это еще не полный мой список (смеется). Но и на этом я не останавливаюсь. Хочу быть мастером спорта по всем видам спорта. Сейчас, кстати, имею КМС по стрельбе и двоеборью.

«Хочу быть лучшим в спорте. Хочу выиграть шоу «Суперниндзя». Я не собираюсь останавливаться» Фото: предоставлено Эльмиром Хазеевым

Вы попали в Книгу рекордов Гиннесса. Знаю, что вы перебирали разные варианты, как туда попасть. Расскажите, как вам пришла в голову эта идея и как вообще происходит процесс включения в книгу.

Вообще сначала я установил рекорд России по отжиманиям. Я увидел по телевизору, как какой-то мальчик отжался несколько тысяч раз и стал рекордсменом России. Когда я побил этот рекорд, то подумал, почему бы еще не попробовать установить рекорд Гиннесса.

Начал листать книгу, зашел на официальный сайт. Спустя два дня наткнулся на отжимания и отправил заявку. Мой запрос рассматривали полгода. Как я понял, там очень много заявок, большая конкуренция. Рекорд Гиннесса я устанавливал три года по различным видам отжимания. Первый год мне его не засчитали из-за невыполненных условий. Во второй год меня на следующий же день перебил спортсмен из Бразилии. В третий год все сошлось и рекорд был установлен официально: 53 раза за 30 секунд на двух руках и на одной ноге с дополнительным весом 10 кг.

Там ведь очень серьезные требования. Нужны камеры, да и обычный спортзал не подойдет. Как удалось убедить людей и себя, что это возможно? Какие эмоции испытали, когда пришел ответ?

Все верно, нужны определенные требования. Например, два фотографа, два видеографа, два свидетеля, хронометристы с секундомерами и фитнес-зал в каком-нибудь городе. Я выбрал Москву. После установления рекорда секундомеры обязательно должны завершиться в одинаковое время. Затем все присутствующие должны на английском языке написать заявление на бумаге о том, что я установил рекорд. Кстати, с нами также был судья из международной организации, который еле-еле понимал по-русски. Отдали ему документы и стали ждать.

Через несколько месяцев, 18 января, мне пришел ответ о том, что я попал в Книгу рекордов Гиннесса. Честно говоря, я был в шоковом состоянии. Рядом была мама, она даже испугалась, спросила: «Что случилось?» Я говорю: «Я – рекордсмен мира». И оба чуть не заплакали от счастья.

«Хочу быть мастером спорта по всем видам спорта» Фото: предоставлено Эльмиром Хазеевым

Какие цели ставите перед собой в дальнейшем?

Хочу быть лучшим в спорте. Как уже сказал, может быть, мастером спорта по всем видам спорта. Хочу выиграть шоу «Суперниндзя». Я не собираюсь останавливаться.

«Не считаю себя фанатом, но буду рад, если «Ак Барс» или «Рубин» будут побеждать»

Не задумывались о тренерской деятельности?

Пока не хочу этим заниматься. Тренерская деятельность забирает много сил и энергии. Мне пока рано. Сейчас я хочу отдавать все силы на свое развитие.

Где вы сейчас проживаете и чем занимаетесь в свободное от спорта время?

Сейчас работаю в Республике Тыва, но периодически, несколько раз в год, бываю в родном Кукморе. Свободного от спорта времени у меня нет (смеется). Все свое время я занимаюсь спортом.

«Сейчас работаю в Республике Тыва, но периодически, несколько раз в год, бываю в родном Кукморе» Фото: предоставлено Эльмиром Хазеевым

Какой уклад в вашей семье? Дома разговариваете на татарском языке?

Да, дома разговариваем только на татарском.

Любите смотреть спорт? Например, хоккей или футбол. Может быть, болеете за «Ак Барс» или «Рубин»?

Честно говоря, не очень люблю смотреть спорт. Больше люблю им заниматься. Но и не скажу, что я не болею за «Ак Барс» или «Рубин». Я интересуюсь, иногда захожу и смотрю результаты. Не считаю себя диким фанатом, но буду рад, если татарстанские команды будут побеждать.