На минареты будущей соборной мечети Лаишева водрузили купола и полумесяцы

В городе Лаишево на минареты будущей соборной мечети «Ак Мәчет» установили купола и навершия в виде полумесяцев. Она станет одной из самых высоких в Татарстане — 36 метров. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Лаишевского района РТ.

Масштабное культовое сооружение рассчитано на 400 верующих. Предусмотрены молельный мужской зал на 200 человек и женский зал на 50 человек, а также обеденный зал для проведения никаха на 120 гостей. В будущем при мечети заработает медресе, будет обустроен колодец с чистой водой, оборудуют смотровую площадку, а также парковку для прихожан.

«Сегодня все мы стали свидетелями установки куполов и полумесяцев на минареты. Благодарю всех, кто вложил свои силы и средства в это благое дело. Пусть мечеть служит местом притяжения и символом дружбы», — сказал глава Лаишевского района Ильдус Зарипов во время установки куполов.

До сих пор в Лаишеве действовала только одна мечеть на 50 человек, которая не вмещала всех желающих. По многочисленным просьбам живущих в городе мусульман в прошлом году началось строительство новой мечети на средства благотворителей и меценатов.

На сегодняшний день мечеть возведена на 50%. Завершен фундамент здания, построены перекрытия первого и второго этажей, на финальном этапе находятся работы на центральном куполе и минаретах.

«Эта мечеть очень нужна народу. Для завершения строительства, конечно, необходимы вложения от неравнодушных людей. Дому Аллаха нужно помочь! Чтобы он принимал всех, кому это необходимо. Мечеть будет самым красивым местом в Лаишеве», — обратился к собравшимся заместитель муфтия Татарстана по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуферов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что верующий пожертвовал 30 млн рублей на строительство Соборной мечети в Набережных Челнах.