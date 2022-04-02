На минарет первой мечети в зеленодольском поселке Новая Тура водрузили полумесяц

На минарет первой мечети в поселке Новая Тура Зеленодольского района водрузили полумесяц. Событие состоялось в преддверии священного месяца Рамазан. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Зеленодольского района.

Церемония состоялась при участии главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева, руководителя Фонда поддержки развития культуры при Президенте РТ Нурии Хашимовой.

«Счастливым может только тот человек, который делает добро, поэтому Всевышний нам помогает и мечеть строится. Я всех поздравляю, мы вместе, с праздником», — сказал Михаил Афанасьев.

Строительство первой мечети в Новой Туре стартовало в сентябре 2020 года на пожертвования граждан и спонсоров.

Религиозные деятели поблагодарили жителей села, главу Зеленодольского района и местный мухтасибат за поддержку в благом деле.

«Это первая мечеть в Туре, раньше не было. Принять первых молящихся мечеть планирует уже этим летом», — поделилась с агентством и. о. начальника отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.