На Миллениуме легковушка влетела в «ГАЗель», водитель с травмами в больнице

Сегодня утром в Казани 28-летний водитель за рулем автомобиля Opel влетел в «ГАЗель».

ДТП произошло на мосту Миллениум в направлении Ново-Савиновского района.

В результате столкновения мужчина получил травмы различной степени. Сейчас он в сознании находится в больнице.