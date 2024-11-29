news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 29 ноября 2024 12:46

На Миллениуме легковушка влетела в «ГАЗель», водитель с травмами в больнице

Скопировать ссылку

Сегодня утром в Казани 28-летний водитель за рулем автомобиля Opel влетел в «ГАЗель».

ДТП произошло на мосту Миллениум в направлении Ново-Савиновского района.

В результате столкновения мужчина получил травмы различной степени. Сейчас он в сознании находится в больнице.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100