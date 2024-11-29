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На Миллениуме легковушка влетела в «ГАЗель», водитель с травмами в больнице
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Сегодня утром в Казани 28-летний водитель за рулем автомобиля Opel влетел в «ГАЗель».
ДТП произошло на мосту Миллениум в направлении Ново-Савиновского района.
В результате столкновения мужчина получил травмы различной степени. Сейчас он в сознании находится в больнице.
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