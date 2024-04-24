На Международный форум РЕБУС в этом году приедут эксперты из Китая

Международный форум РЕБУС 2024 «Агломерации: Опыт. Возможности. Вызовы» пройдет в Казани 14-15 ноября. В этом году он «прирос Китаем», рассказала на брифинге в кабмине помощник Раиса РТ Олеся Балтусова.

«Он будет проходить во время проведения бизнес-форума РОСТКИ (“Россия — Китай: взаимовыгодное сотрудничество”, — прим. Т-и.), и это позволит нам привлечь на площадку наибольшее количество профильных экспертов из Китая», — отметила докладчица.

Балтусова также добавила, что в планах проведение на форуме сессии, посвященной развитию историко-культурного каркаса в рамках мастер-планирования, его составу, значению и всех касающихся его законодательных вопросов.

В пресс-службе форума рассказали, что также изменены даты окончания приема работ и подведения итогов Международного конкурса «РЕБУС», в рамках которого впервые в России эксперты оценят стратегии развития агломераций, а также научные работы и учебные программы по этой тематике. Окончание приема заявок и материалов перенесли на 1 октября, а подведение итогов – на 15-е.

Международный форум РЕБУС 2024 «Агломерации: Опыт. Возможности. Вызовы» соберет ведущих экспертов, представителей органов власти, бизнеса и научного сообщества для обсуждения актуальных вопросов агломерационного развития. В столицу республики приедут 450 спикеров и экспертов из более чем 15 стран, включая участников из СНГ и БРИКС+. Всего в форуме примет участие свыше 3 тыс. гостей.