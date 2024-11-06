На Международном конкурсе чтецов Корана в Москве выступил казанский хафиз

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В Москве начался XXII Московский международный конкурс чтецов Корана. Россию на нем представляет 16-летний хафиз из Казани Ахмед Шахмамедов.

«Мы надеемся, что все присутствующие в этом зале и те, кто смотрит нас в прямом эфире, насладятся прекрасным и искусным чтением священного Корана знатоками-хафизами», — поприветствовал гостей заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан хазрат Аббясов.

Соревновательная часть конкурса пройдет с 6 по 7 ноября, а 8 ноября назовут победителя. За два дня в Московской Соборной мечети свое мастерство покажут 32 юных хафиза из 30 стран мира. Торжественное закрытие пройдет 8 ноября в концертном зале гостиницы «Космос». Традиционно к закрытию гостям покажут театрализованную постановку «Сокровища Корана» при участии финалистов конкурса. Официальный туроператор ДУМ РФ «Муслим тур» проведет розыгрыш путевок в хадж и умру.

Оценивать выступления будут Мухаммад Яхья Аль-Тахир (Катар), Абдульманнан Мухаммад Хасан (Танзания), Ислям Дашкин (Россия, ДУМ Пензенский области), Мухаммад Фалях Мундакяр (Кувейт), Абдулькарим Ибрагим Авад Салих (Египет).

«Нас ожидает насыщенная недельная программа. Помимо конкурса, пройдет международная конференция, посвященная теме семьи. Также пройдет интерактивная выставка, посвященная священному Корану, и „Эхо кинофестиваля „Алтын минбар““», — добавил Рушан хазрат.

С 9 по 14 ноября в Московской Соборной мечети будет работать интерактивная выставка, состоящая из различных тематических зон. Посетители смогут проверить навыки чтения священного Корана, познакомиться с арабским алфавитом, попробовать себя в каллиграфии, а также с помощью VR-технологий совершить виртуальное путешествие в священные земли Мекки и Медины времен пророка Мухаммеда.

В этом году ДУМ РФ проводит конкурс вместе с Министерством вакуфов и исламских дел Катара.

Видео: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»