На международном форуме «РОСТКИ» обсудили меры противодействия коррупции

Самым надежным методом профилактики коррупции является формирование в обществе антикоррупционной культуры. Об этом заявил заместитель директора Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда РФ Леонид Вахнин на деловой сессии в рамках российско-китайского форума «РОСТКИ» в Казани.

В связи с этим чиновник заметил, что антикоррупционные меры, которые вырабатываются, нужно постоянно сверять с реальностью, совершенствовать и поддерживать.

«В своей работе мы придерживаемся широкого комплекса мер, основанных на международных стандартах и учитывающих особенности нашей социально-правовой системы и специфику отношений в обществе», — добавил Вахнин.

По его словам, такой подход позволяет достичь органичного единства между идеологией работы, методологией и технологиями. В итоге эти меры должны привести к формированию антикоррупционной культуры в обществе. «Это и есть самая надежная мера по профилактике коррупции», — уверен Вахнин.