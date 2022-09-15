Площадь выставок Kazan Digital Week увеличится в два раза из-за большого числа участников

На международном форуме Kazan Digital Week, который состоится с 21 по 24 сентября, пройдет 120 мероприятий по 10 направлениям. Об этом на конференции в «Татар-информе» рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«Ожидаем, что будет проведено 120 мероприятий по 10 направлениям – круглые столы и тематические секции. У нас на сегодняшний день [заявлено] более 865 спикеров, которые будут модерировать и участвовать в отраслевых темах, которые будут проходить в рамках большого форума», – отметил он.

По его словам, в этом году в два раза увеличилась площадь выставки. «Мы видим большой интерес со стороны российских ИТ-компаний, которые приедут с территорий всех субъектов России. 10 тыс. квадратных метров площадей, около 140 экспонентов готовы представить свои ведущие ИТ-решения», – отметил он.

В Казани 21–24 сентября состоится Международный форум Kazan Digital Week – 2022. Он проводится Кабинетом Министров Республики Татарстан под эгидой Правительства Российской Федерации. Мероприятие ориентировано на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Форум будет проходить в смешанном формате.