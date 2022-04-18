На международной выставке «Агроволга» в Татарстане впервые представят «Картофельный блок»

В Казани с 6 по 8 июля пройдет Международная агропромышленная выставка «Агроволга 2022». Впервые на сельскохозяйственной выставке в Татарстане будет представлен «Картофельный блок», сообщает пресс-служба АО «РАЦИН».

«В Татарстане в настоящее время большое внимание уделяют вопросам развития картофельного кластера, в том числе в части селекционной и семеноводческой деятельности. Запланировано создание республиканского селекционно-семеноводческого центра. Он позволит обеспечить формирование непрерывной цепочки от создания новых отечественных сортов картофеля, продвижения их на рынок, выращивания высококачественных семян до эффективного производства товарного картофеля», – отметили в пресс-службе.

Выставка объединит на одной локации нескольких площадок, в том числе животноводческий манеж для крупного рогатого скота, «Трактор-шоу», поле для демонстрации сельхозтехники в действии, а также опытные поля.

В этом году на опытных полях свои достижения в селекции, в области удобрений и средств защиты продемонстрируют более 30 компаний. Помимо классических делянок появится многолетнее опытное поле с кормовыми травосмесями разных производителей.

Кроме того, на сортоиспытательном участке будут представлены более 300 перспективных и наиболее приспособленных новинок отечественной и зарубежной селекции, включая озимые зерновые культуры, сорта и гибриды зерновых и зернобобовых, кормовых и технических культур.