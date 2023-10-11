На международной научной конференции в Казани обсудят европейские памятники письменности

В Казани с 17 по 19 октября пройдет международная научная конференция «История письма европейской цивилизации и письменная культура народов России». Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор Института археологии имени А. Х. Халикова Академии наук РТ Айрат Ситдиков.

«Это направление вызвало большой интерес, в частности — инициатива, связанная с расширением представления об истории письма, материалах восточного рукописного наследия, письменной культуры», — пояснил историк.

Ситдиков также добавил, что подготовка к конференции велась благодаря поддержке Правительства Татарстан и Академии наук РТ. В мероприятии примут участие хранители ценных коллекций памятников письменности, специальные центры их научного изучения и публикации: Санкт-Петербургский институт истории РАН, Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН, Библиотека Российской академии наук.

На конференции специалисты обсудят возможные пути дальнейших исследований рукописных материалов и последние данные по ним в России и за рубежом, а также определят перспективные направления дальнейшего изучения письма и памятников письменности.