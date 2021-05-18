На «Метроэлектротранс» завели уголовное дело после ДТП с трамваями в Казани

На МУП «Метроэлектротранс» возбудили уголовное дело после аварии с двумя трамваями в Казани на Сибирском тракте, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

На предприятие завели дело по статье «Нарушение требований охраны труда». В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что на Компрессорном столкнулись трамваи, четверо пострадали, у одного из пострадавших в момент аварии оторвало ногу.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло из-за того, что один из водителей трамваев не выбрал безопасную дистанцию.