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Ру Тат
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18 мая 2021  17:07
Павел Климчак

На «Метроэлектротранс» завели уголовное дело после ДТП с трамваями в Казани

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На МУП «Метроэлектротранс» возбудили уголовное дело после аварии с двумя трамваями в Казани на Сибирском тракте, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

На предприятие завели дело по статье «Нарушение требований охраны труда». В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что на Компрессорном столкнулись трамваи, четверо пострадали, у одного из пострадавших в момент аварии оторвало ногу.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло из-за того, что один из водителей трамваев не выбрал безопасную дистанцию.

уголовное дело дтп трамвай
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