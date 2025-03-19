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Общество 19 марта 2025 11:26

На место вырубленных сосен в Парке культуры и отдыха Челнов посадят 350 новых деревьев

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Жители Набережных Челнов обеспокоены вырубкой деревьев в Парке культуры и отдыха поселка ГЭС и хотят выяснить причины работ, сообщили в «Челнинских известиях».

Посетители парка задаются вопросом о том, зачем сносят деревья в парке, и спрашивают, кто дал разрешение на подобные работы.

Ситуацию прокомментировал заместитель директора по общим вопросам предприятия Айдар Каримов, сказав, что на участке идет вырубка деревьев на основании разрешения от 13 февраля 2025 года. Вырубают сосны, пораженные короедом и корневой губкой, так как это заболевание является опасным для деревьев. На месте вырубки высадят 350 саженцев лиственных деревьев – березы, липы, ясеня.

Старые деревья, пораженные болезнью, находятся около пешеходных зон и могут создать опасность для людей в случае падения.

#Набережные Челны #вырубка деревьев
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