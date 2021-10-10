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Ру Тат
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10 октября 2021  12:17
Эльза Кузнецова

Рустам Минниханов прибыл на место крушения самолета под Мензелинском

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На место крушения самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана прибыл Президент РТ Рустам Минниханов. Об этом ИА «Татар-иформ» сообщил очевидец событий. 

«Глава района Айдар Салахов доложил подробности происшествия. Шесть человек на каретах скорой помощи увезли в реанимацию. Следком проводит следственные действия, прибыли психологи», — сказал он.

На месте трагедии продолжается работа всех спасательных служб. Аварийно-спасательные службы не допустили возгорания самолета.

#упал самолет #Авиакатастрофа в Мензелинске
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