В Татарстане на месте установки бюста Героя СССР Гаврилова начались земляные работы

В Пестречинском районе Татарстана на месте установки бюста Героя Советского Союза Петра Гаврилова начались земляные работы. Бюст будет установлен в деревне Альвидино — на родине Героя. Об этом «Татар-информу» сообщила пресс-секретарь администрации района Ляйсан Мифтахова.

Участок выбран рядом с действующим музеем Героя. Глава района Ильхам Кашапов выехал на место и оценил, как ведутся работы. Он поставил задачу завершить все работы в максимально короткие сроки. На месте также обсудили вопросы установки и монтажа бюста.

Ранее здесь же прошло совещание, в котором приняли участие заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, руководитель исполкома района Альберт Хабибуллин и скульптор Артур Давыдов.

Майор Петр Гаврилов руководил обороной Восточного форта Брестской крепости. На 30-й день обороны, когда в живых остались всего несколько человек, он отдал приказ прорываться из крепости по отдельности в разных направлениях. Раненым попал в плен. Его стойкость поразила фашистов настолько, что немецкий генерал приказал отправить храброго русского в госпиталь. До мая 1945-го Гаврилов содержался в лагерях Хаммельбург и Равенсбрюк.

В Пестречинском районе РТ также идет подготовка к фестивалю «Военные игры „Элбэдэн“», который состоится 18 и 19 июня в деревне Альвидино.