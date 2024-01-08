На месте Татарской слободы в Москве обнаружена фарфоровая посуда XVIII–XIX веков

Фото: https://t.me/mos_sobyanin

На Большой Татарской улице в Москве обнаружены фрагменты фарфоровой посуды XVIII–XIX веков. Раскопки проводились на месте, где раньше располагалась Татарская слобода, рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Благодаря находкам можно представить, как накрывали праздничный стол жители Замоскворечья больше 150 лет назад», — написал он под фото.

Реставраторам удалось восстановить целую коллекцию чайной и столовой посуды. Среди восстановленных экземпляров можно увидеть как образцы изделий небольших заводов Российской империи, так и известных производителей — фабрики Гарднера и Кузнецовского завода.

«Раскопки проходили в месте, где раньше была Татарская слобода. Ее населяли выходцы из Золотой Орды и поволжских татарских княжеств. Первые поставки фарфора на территорию Москвы историки также связывают с Золотой Ордой», — заметил Собянин.