Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На месте Татарской слободы в Москве обнаружена фарфоровая посуда XVIII–XIX веков
На Большой Татарской улице в Москве обнаружены фрагменты фарфоровой посуды XVIII–XIX веков. Раскопки проводились на месте, где раньше располагалась Татарская слобода, рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Благодаря находкам можно представить, как накрывали праздничный стол жители Замоскворечья больше 150 лет назад», — написал он под фото.
Реставраторам удалось восстановить целую коллекцию чайной и столовой посуды. Среди восстановленных экземпляров можно увидеть как образцы изделий небольших заводов Российской империи, так и известных производителей — фабрики Гарднера и Кузнецовского завода.
«Раскопки проходили в месте, где раньше была Татарская слобода. Ее населяли выходцы из Золотой Орды и поволжских татарских княжеств. Первые поставки фарфора на территорию Москвы историки также связывают с Золотой Ордой», — заметил Собянин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»