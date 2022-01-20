На месте строительства парогазовой установки Заинской ГРЭС начались основные работы

Полномасштабные строительные работы развернуты на площадке Заинской ГРЭС, где будет возведена новая парогазовая установка (ПГУ) мощностью 850 МВт, сообщила пресс-служба «Татэнерго».

Строительство ведут 370 человек, также задействовано 92 единицы различной техники.

В компании отметили, что работы на нулевом цикле были оперативно развернуты после получения разрешения на строительство. До этого была подготовлена сама площадка, в том числе был сооружен бытовой городок на 1,3 тыс. человек, обустроены механические мастерские, арматурные цеха, созданы строительная лаборатория и собственный бетонный завод.

Площадь застройки для новой ПГУ составит 5 га. Темпы строительства будут наращиваться ежемесячно. Пик стройки придется на конец текущего года.

В сентябре 2020 года Президент РТ Рустам Минниханов и министр энергетики России Александр Новак дали старт началу модернизации Заинской ГРЭС. Рядом со станцией будет построена новая парогазовая установка на 850 МВт, что позволит значительно повысить эффективность ГРЭС.

Контракт на выполнение работ по проектированию, закупкам и строительству ПГУ-850 МВт был заключен между ОАО «Татэнерго» и турецкой компанией Enka в июле 2020 года. Завершить модернизацию планируется в 2025 году.