На месте бывшего роддома в Менделеевске возведут два десятиэтажных дома

В Менделеевске на месте бывшего года будут построены два десятиэтажных дома. На данный момент на объекте строители проводят работы по демонтажу. Об этом пишут «Менделеевские новости».

После демонтажа на этом месте начнутся работы по строительству двух новых десятиэтажных домов.

Здание бывшего роддома планировали снести еще в ноябре 2019 года. Но так как сооружение принадлежало Государственному жилому фонду, а земля — муниципалитету, возникли споры о том, кто должен демонтировать здание.

Руководство Менделеевска обратились к Президенту РТ Рустаму Минниханову, после чего сооружение безвозмездно передали муниципалитету, который решил снести здание за счет местного бюджета.