На месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске работают спасатели
В Южно-Сахалинске спасатели МЧС России ликвидируют последствия обрушения строящегося здания, сообщает пресс-служба ведомства.
Предварительно, при заливке бетоном произошло обрушение части двухэтажного строящегося здания. Пострадали четыре человека. Предположительно, еще трое находятся под завалами.
Отмечается, что сложности возникают из-за большого количества сырого бетона. Рассматриваются варианты «размытия» бетона водой, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Сахалинской области Алексей Михайлов.