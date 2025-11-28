news_header_top
Происшествия 28 ноября 2025 11:15

На месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске работают спасатели

В Южно-Сахалинске спасатели МЧС России ликвидируют последствия обрушения строящегося здания, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно, при заливке бетоном произошло обрушение части двухэтажного строящегося здания. Пострадали четыре человека. Предположительно, еще трое находятся под завалами.

Отмечается, что сложности возникают из-за большого количества сырого бетона. Рассматриваются варианты «размытия» бетона водой, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Сахалинской области Алексей Михайлов.

